Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 908 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 908 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 48.942.832.365 1,51
Garanti Bankası 41.580.000.000 0,86
Akbank 39.832.000.000 0,84
Tüpraş 33.906.759.680 2,90
Turkcell 29.832.000.000 1,76
Enka İnşaat 29.000.000.000 0,82
İş Bankası (C) 28.979.806.800 0,57
Bim Mağazalar 28.781.280.000 7,69
Ereğli Demir Çelik 27.055.000.000 1,02
Yapı ve Kredi Bank. 23.651.743.595 0,61
Ford Otosan 22.282.785.000 6,38
Aselsan 21.090.000.000 1,96
İskenderun Demir Çelik 19.865.000.000 1,44
Sabancı Holding 19.485.857.541 0,66
Türk Telekom 19.215.000.000 2,43
Türk Hava Yolları 17.884.800.000 0,54
Arçelik 14.068.661.228 1,61
Anadolu Efes 12.552.631.576 1,04
Vakıflar Bankası 12.225.000.000 0,43
Şişe Cam 11.497.500.000 0,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu Taşköprü sarımsağı bu hafta 17 TL'den alıcı buldu Nike'ın 1972'de ürettiği ayakkabı, açık artırmada 437 bin 500 dolara satılarak rekor kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:04:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]