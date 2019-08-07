Borsa şirketlerinin piyasa değeri
1 saat önce
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 864 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:50 Kaynak: AA
'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 864 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.189.703.251
|1,39
|Garanti Bankası
|41.202.000.000
|0,82
|Akbank
|38.272.000.000
|0,78
|Tüpraş
|34.182.220.800
|2,92
|Bim Mağazalar
|28.368.384.000
|8,42
|Enka İnşaat
|28.200.000.000
|0,79
| İş Bankası (C)
|26.549.823.000
|0,53
|Turkcell
|26.400.000.000
|1,53
|Ereğli Demir Çelik
|23.555.000.000
|0,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|22.384.685.903
|0,55
| Ford Otosan
|20.001.870.000
|5,06
|ASELSAN
|19.881.600.000
|1,76
|Türk Telekom
|18.935.000.000
|2,37
| İskenderun Demir Çelik
|18.734.000.000
|1,36
|Sabancı Holding
|18.730.908.087
|0,61
|Türk Hava Yolları
|16.518.600.000
|0,50
|Anadolu Efes
|12.552.631.576
|1,04
|Vakıflar Bankası
|11.575.000.000
|0,40
|Arçelik
|11.163.029.947
|1,23
|Şişe Cam
|9.765.000.000
|0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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