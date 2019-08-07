Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 864 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 864 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.189.703.251 1,39
Garanti Bankası 41.202.000.000 0,82
Akbank 38.272.000.000 0,78
Tüpraş 34.182.220.800 2,92
Bim Mağazalar 28.368.384.000 8,42
Enka İnşaat 28.200.000.000 0,79
İş Bankası (C) 26.549.823.000 0,53
Turkcell 26.400.000.000 1,53
Ereğli Demir Çelik 23.555.000.000 0,89
Yapı ve Kredi Bank. 22.384.685.903 0,55
Ford Otosan 20.001.870.000 5,06
ASELSAN 19.881.600.000 1,76
Türk Telekom 18.935.000.000 2,37
İskenderun Demir Çelik 18.734.000.000 1,36
Sabancı Holding 18.730.908.087 0,61
Türk Hava Yolları 16.518.600.000 0,50
Anadolu Efes 12.552.631.576 1,04
Vakıflar Bankası 11.575.000.000 0,40
Arçelik 11.163.029.947 1,23
Şişe Cam 9.765.000.000 0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:50 Kaynak: AA
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