Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 874 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 874 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.772.959.803 1,34
Garanti Bankası 41.034.000.000 0,82
Akbank 39.520.000.000 0,80
Tüpraş 33.831.633.920 2,63
Bim Mağazalar 29.267.040.000 8,68
Enka İnşaat 27.600.000.000 0,75
Turkcell 27.060.000.000 1,57
İş Bankası (C) 25.919.827.200 0,49
Ereğli Demir Çelik 23.555.000.000 0,83
Yapı ve Kredi Bank. 22.553.626.928 0,56
Ford Otosan 20.107.143.000 5,09
Türk Telekom 19.740.000.000 2,47
ASELSAN 19.619.400.000 1,74
İskenderun Demir Çelik 18.647.000.000 1,24
Sabancı Holding 18.465.655.576 0,60
Türk Hava Yolları 16.725.600.000 0,50
Anadolu Efes 14.257.894.733 1,17
Vakıflar Bankası 11.875.000.000 0,41
Arçelik 11.345.476.562 1,25
Şişe Cam 9.697.500.000 0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:48 Kaynak: AA
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