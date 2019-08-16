Borsa şirketlerinin piyasa değeri
40 dakika önce
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 853 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:31 Kaynak: AA
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 853 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.950.472.666
|1,35
|Garanti Bankası
|38.388.000.000
|0,76
|Akbank
|36.660.000.000
|0,74
|Tüpraş
|32.529.454.080
|2,52
|Bim Mağazalar
|30.511.800.000
|9,05
|Turkcell
|27.412.000.000
|1,59
|Enka İnşaat
|26.950.000.000
|0,73
| İş Bankası (C)
|24.254.838.300
|0,46
|Ereğli Demir Çelik
|22.155.000.000
|0,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.117.628.210
|0,52
| Ford Otosan
|20.791.417.500
|5,26
|ASELSAN
|19.334.400.000
|1,71
|Türk Telekom
|18.375.000.000
|2,30
| İskenderun Demir Çelik
|17.864.000.000
|1,19
|Sabancı Holding
|17.547.473.807
|0,57
|Türk Hava Yolları
|16.008.000.000
|0,48
|Anadolu Efes
|13.630.263.154
|1,12
|Arçelik
|11.419.806.664
|1,26
|Vakıflar Bankası
|10.725.000.000
|0,37
| Koza Altın
|9.935.375.000
|2,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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