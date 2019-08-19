Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 846 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:42 Kaynak: AA
'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 846 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.048.549.129
|1,29
|Garanti Bankası
|36.792.000.000
|0,73
|Akbank
|35.360.000.000
|0,72
|Tüpraş
|31.753.154.560
|2,46
|Bim Mağazalar
|30.189.984.000
|8,96
|Turkcell
|27.588.000.000
|1,60
|Enka İnşaat
|27.250.000.000
|0,74
| İş Bankası (C)
|24.254.838.300
|0,46
|Ereğli Demir Çelik
|21.455.000.000
|0,76
| Ford Otosan
|20.966.872.500
|5,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.695.275.646
|0,51
|ASELSAN
|19.459.800.000
|1,72
|Türk Telekom
|18.690.000.000
|2,34
|Sabancı Holding
|17.629.089.964
|0,58
| İskenderun Demir Çelik
|17.429.000.000
|1,16
|Türk Hava Yolları
|15.428.400.000
|0,46
|Anadolu Efes
|14.092.105.259
|1,16
|Arçelik
|11.581.981.434
|1,28
|Vakıflar Bankası
|10.850.000.000
|0,37
| Koza Altın
|9.752.375.000
|2,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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