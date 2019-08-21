Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 848 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 848 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.378.215.875 1,30
Garanti Bankası 37.128.000.000 0,74
Akbank 35.516.000.000 0,72
Tüpraş 33.931.801.600 2,63
Bim Mağazalar 29.570.640.000 8,77
Enka İnşaat 27.350.000.000 0,74
Turkcell 26.400.000.000 1,53
İş Bankası (C) 24.074.839.500 0,46
Ereğli Demir Çelik 21.385.000.000 0,75
Yapı ve Kredi Bank. 20.695.275.646 0,51
ASELSAN 20.542.800.000 1,82
Ford Otosan 20.493.144.000 5,18
Türk Telekom 19.005.000.000 2,38
Sabancı Holding 17.506.665.728 0,57
İskenderun Demir Çelik 17.487.000.000 1,16
Türk Hava Yolları 15.359.400.000 0,46
Anadolu Efes 14.518.421.049 1,19
Arçelik 11.784.699.895 1,30
Vakıflar Bankası 10.925.000.000 0,37
Koza Altın 9.462.625.000 2,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:38 Kaynak: AA
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