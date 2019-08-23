Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 860 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 860 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.341.857.134 1,33
Garanti Bankası 38.010.000.000 0,76
Akbank 36.140.000.000 0,73
Tüpraş 33.055.334.400 2,57
Bim Mağazalar 30.068.544.000 8,92
Enka İnşaat 27.750.000.000 0,76
Turkcell 27.676.000.000 1,60
İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,47
Ereğli Demir Çelik 22.365.000.000 0,79
Yapı ve Kredi Bank. 21.202.098.723 0,52
Ford Otosan 20.703.690.000 5,24
ASELSAN 20.132.400.000 1,78
Türk Telekom 18.935.000.000 2,37
Sabancı Holding 18.016.766.711 0,59
İskenderun Demir Çelik 17.777.000.000 1,18
Türk Hava Yolları 15.442.200.000 0,46
Anadolu Efes 14.553.947.365 1,20
Arçelik 11.554.952.306 1,28
Vakıflar Bankası 11.350.000.000 0,39
Koza Altın 9.874.375.000 2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskişehirspor'a haciz şoku!
Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek Cani koca, Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı! Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:31:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]