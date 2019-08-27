Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

42 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 857 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 857 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.175.344.031 1,29
Garanti Bankası 37.296.000.000 0,74
Akbank 35.568.000.000 0,72
Tüpraş 32.654.663.680 2,53
Enka İnşaat 28.900.000.000 0,79
Bim Mağazalar 28.380.528.000 8,42
Turkcell 26.620.000.000 1,54
İş Bankası (C) 24.569.836.200 0,47
Ereğli Demir Çelik 22.505.000.000 0,79
Yapı ve Kredi Bank. 21.202.098.723 0,52
Ford Otosan 20.756.326.500 5,25
ASELSAN 20.634.000.000 1,83
Türk Telekom 18.305.000.000 2,29
İskenderun Demir Çelik 17.661.000.000 1,18
Sabancı Holding 17.629.089.964 0,58
Türk Hava Yolları 15.925.200.000 0,48
Anadolu Efes 13.961.842.102 1,15
Vakıflar Bankası 11.450.000.000 0,39
Arçelik 11.102.214.408 1,23
Koza Altın 10.370.000.000 2,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:36 Kaynak: AA
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