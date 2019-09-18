Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

11 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 925 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 925 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.280.139.413 1,36
Garanti Bankası 39.774.000.000 0,79
Akbank 39.624.000.000 0,80
Tüpraş 34.307.430.400 2,66
Bim Mağazalar 29.752.800.000 8,83
Turkcell 28.160.000.000 1,63
Enka İnşaat 27.900.000.000 0,76
İş Bankası (C) 26.999.820.000 0,51
Ereğli Demir Çelik 24.850.000.000 0,87
ASELSAN 22.036.200.000 1,95
Ford Otosan 20.949.327.000 5,30
Yapı ve Kredi Bank. 20.272.923.082 0,50
Sabancı Holding 19.036.968.676 0,62
Türk Telekom 19.005.000.000 2,38
İskenderun Demir Çelik 17.864.000.000 1,19
Türk Hava Yolları 16.270.200.000 0,49
Anadolu Efes 14.151.315.786 1,16
Vakıflar Bankası 13.050.000.000 0,45
Arçelik 12.507.729.075 1,38
Şişe Cam 10.125.000.000 0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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