Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

32 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 980 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 980 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 48.537.088.677 1,42
Garanti Bankası 43.386.000.000 0,86
Akbank 43.004.000.000 0,87
Tüpraş 35.534.484.480 2,76
Bim Mağazalar 29.934.960.000 8,88
Turkcell 28.622.000.000 1,66
İş Bankası (C) 28.574.809.500 0,54
Enka İnşaat 28.150.000.000 0,77
Ereğli Demir Çelik 23.905.000.000 0,84
ASELSAN 22.321.200.000 1,97
Ford Otosan 21.177.418.500 5,36
Yapı ve Kredi Bank. 20.441.864.107 0,50
Türk Telekom 20.370.000.000 2,55
Sabancı Holding 19.628.685.816 0,64
İskenderun Demir Çelik 17.922.000.000 1,19
Türk Hava Yolları 16.698.000.000 0,50
Vakıflar Bankası 13.325.000.000 0,46
Anadolu Efes 13.263.157.891 1,09
Arçelik 12.784.777.639 1,41
Şişe Cam 10.395.000.000 0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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