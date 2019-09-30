Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 970 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 970 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 47.953.832.126 1,41
Garanti Bankası 42.882.000.000 0,85
Akbank 42.224.000.000 0,86
Tüpraş 35.935.155.200 2,79
Bim Mağazalar 29.825.664.000 8,85
Turkcell 28.622.000.000 1,66
Enka İnşaat 28.250.000.000 0,77
İş Bankası (C) 28.214.811.900 0,54
Ereğli Demir Çelik 23.975.000.000 0,84
ASELSAN 22.936.800.000 2,03
Ford Otosan 20.844.054.000 5,27
Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,50
Türk Telekom 20.335.000.000 2,55
Sabancı Holding 19.526.665.620 0,64
İskenderun Demir Çelik 17.835.000.000 1,19
Türk Hava Yolları 17.084.400.000 0,51
Anadolu Efes 12.955.263.154 1,07
Vakıflar Bankası 12.950.000.000 0,44
Arçelik 12.865.865.023 1,42
Şişe Cam 10.507.500.000 0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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