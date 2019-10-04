Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 976 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.674.883.340
|1,40
|Garanti Bankası
|41.664.000.000
|0,83
|Akbank
|40.820.000.000
|0,83
|Tüpraş
|34.532.807.680
|2,68
|Bim Mağazalar
|29.655.648.000
|8,80
|Enka İnşaat
|28.800.000.000
|0,78
|Turkcell
|28.534.000.000
|1,65
|İş Bankası (C)
|27.539.816.400
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|23.240.000.000
|0,82
|ASELSAN
|21.751.200.000
|1,92
|Ford Otosan
|20.966.872.500
|5,30
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.766.100.005
|0,49
|Türk Telekom
|19.320.000.000
|2,42
|Sabancı Holding
|18.547.271.733
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|17.603.000.000
|1,17
|Türk Hava Yolları
|16.339.200.000
|0,49
|Anadolu Efes
|13.251.315.786
|1,09
|Arçelik
|12.696.932.972
|1,40
|Vakıflar Bankası
|12.125.000.000
|0,41
|Tofaş Oto. Fab.
|11.030.000.000
|3,14