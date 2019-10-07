Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 979 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 48.765.319.502 1,43 Garanti Bankası 42.756.000.000 0,85 Akbank 41.756.000.000 0,85 Tüpraş 35.659.694.080 2,77 Bim Mağazalar 29.619.216.000 8,79 Enka İnşaat 29.250.000.000 0,80 Turkcell 28.930.000.000 1,67 İş Bankası (C) 27.944.813.700 0,53 Ereğli Demir Çelik 23.625.000.000 0,83 ASELSAN 22.036.200.000 1,95 Ford Otosan 21.265.146.000 5,38 Yapı ve Kredi Bank. 20.019.511.543 0,49 Türk Telekom 19.530.000.000 2,45 Sabancı Holding 18.894.140.401 0,62 İskenderun Demir Çelik 17.777.000.000 1,18 Türk Hava Yolları 16.974.000.000 0,51 Anadolu Efes 13.428.947.365 1,10 Arçelik 12.798.292.203 1,41 Vakıflar Bankası 12.350.000.000 0,42 Tofaş Oto. Fab. 11.350.000.000 3,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)