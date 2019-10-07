Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

40 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 979 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 979 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 48.765.319.502 1,43
Garanti Bankası 42.756.000.000 0,85
Akbank 41.756.000.000 0,85
Tüpraş 35.659.694.080 2,77
Bim Mağazalar 29.619.216.000 8,79
Enka İnşaat 29.250.000.000 0,80
Turkcell 28.930.000.000 1,67
İş Bankası (C) 27.944.813.700 0,53
Ereğli Demir Çelik 23.625.000.000 0,83
ASELSAN 22.036.200.000 1,95
Ford Otosan 21.265.146.000 5,38
Yapı ve Kredi Bank. 20.019.511.543 0,49
Türk Telekom 19.530.000.000 2,45
Sabancı Holding 18.894.140.401 0,62
İskenderun Demir Çelik 17.777.000.000 1,18
Türk Hava Yolları 16.974.000.000 0,51
Anadolu Efes 13.428.947.365 1,10
Arçelik 12.798.292.203 1,41
Vakıflar Bankası 12.350.000.000 0,42
Tofaş Oto. Fab. 11.350.000.000 3,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Dağcılar, Örümcek Ormanları'nda 98 kişiyle doğa yürüyüşü yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:05:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]