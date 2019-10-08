Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 955 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 955 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 48.765.319.502 1,43
Garanti Bankası 40.446.000.000 0,80
Akbank 40.248.000.000 0,82
Tüpraş 34.607.933.440 2,69
Enka İnşaat 29.250.000.000 0,80
Bim Mağazalar 29.097.024.000 8,63
Turkcell 28.776.000.000 1,67
İş Bankası (C) 26.864.820.900 0,51
Ereğli Demir Çelik 23.205.000.000 0,82
ASELSAN 21.340.800.000 1,89
Ford Otosan 21.317.782.500 5,39
Yapı ve Kredi Bank. 19.512.688.466 0,48
Türk Telekom 19.215.000.000 2,41
Sabancı Holding 18.873.736.362 0,62
İskenderun Demir Çelik 17.487.000.000 1,16
Türk Hava Yolları 16.380.600.000 0,49
Arçelik 12.372.583.434 1,37
Anadolu Efes 12.019.736.839 0,99
Vakıflar Bankası 11.475.000.000 0,39
Tofaş Oto. Fab. 11.150.000.000 3,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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