Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 952 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 952 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.598.806.3991,40
Garanti Bankası40.068.000.0000,80
Akbank39.312.000.0000,80
Tüpraş33.831.633.9202,63
Enka İnşaat29.450.000.0000,80
Bim Mağazalar28.963.440.0008,59
Turkcell28.754.000.0001,66
İş Bankası (C)26.414.823.9000,50
Ereğli Demir Çelik23.205.000.0000,82
ASELSAN21.226.800.0001,88
Ford Otosan21.054.600.0005,33
Yapı ve Kredi Bank.19.259.276.9280,48
Türk Telekom19.110.000.0002,40
Sabancı Holding18.628.887.8900,61
İskenderun Demir Çelik17.545.000.0001,17
Türk Hava Yolları16.201.200.0000,49
Arçelik12.311.767.8951,36
Anadolu Efes11.960.526.3130,98
Vakıflar Bankası11.275.000.0000,39
Tofaş Oto. Fab.11.100.000.0003,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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