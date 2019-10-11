Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

58 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla yaklaşık 938 milyar lira oldu.

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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla yaklaşık 938 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.254.780.432 1,36
Garanti Bankası 39.270.000.000 0,78
Akbank 37.752.000.000 0,76
Tüpraş 31.928.448.000 2,48
Enka İnşaat 28.950.000.000 0,79
Bim Mağazalar 28.927.008.000 8,58
Turkcell 27.456.000.000 1,59
İş Bankası (C) 26.819.821.200 0,51
Ereğli Demir Çelik 24.010.000.000 0,85
Aselsan 20.770.800.000 1,84
Ford Otosan 20.598.417.000 5,21
Yapı ve Kredi Bank. 19.343.747.440 0,48
Türk Telekom 18.935.000.000 2,37
İskenderun Demir Çelik 18.473.000.000 1,23
Sabancı Holding 18.282.019.222 0,60
Türk Hava Yolları 16.325.400.000 0,49
Arçelik 12.102.292.152 1,34
Anadolu Efes 11.948.684.207 0,98
Vakıflar Bankası 11.275.000.000 0,39
Tofaş Oto. Fab. 10.770.000.000 3,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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