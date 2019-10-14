Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

23 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 920 milyar lira oldu.

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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 920 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.860.036.505 1,31
Garanti Bankası 37.338.000.000 0,74
Akbank 36.088.000.000 0,73
Tüpraş 30.726.435.840 2,38
Bim Mağazalar 28.720.560.000 8,52
Enka İnşaat 28.700.000.000 0,78
Turkcell 27.148.000.000 1,57
İş Bankası (C) 26.099.826.000 0,50
Ereğli Demir Çelik 23.555.000.000 0,83
Ford Otosan 20.598.417.000 5,21
ASEELSAN 20.143.800.000 1,78
Türk Telekom 18.445.000.000 2,31
Yapı ve Kredi Bank. 18.161.160.261 0,45
Sabancı Holding 17.873.938.436 0,59
İskenderun Demir Çelik 17.777.000.000 1,18
Türk Hava Yolları 15.552.600.000 0,47
Arçelik 11.690.097.947 1,29
Anadolu Efes 11.474.999.997 0,94
Vakıflar Bankası 10.625.000.000 0,36
Tofaş Oto. Fab. 10.310.000.000 2,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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