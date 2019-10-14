Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 920 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.860.036.505
|1,31
|Garanti Bankası
|37.338.000.000
|0,74
|Akbank
|36.088.000.000
|0,73
|Tüpraş
|30.726.435.840
|2,38
|Bim Mağazalar
|28.720.560.000
|8,52
|Enka İnşaat
|28.700.000.000
|0,78
|Turkcell
|27.148.000.000
|1,57
|İş Bankası (C)
|26.099.826.000
|0,50
|Ereğli Demir Çelik
|23.555.000.000
|0,83
|Ford Otosan
|20.598.417.000
|5,21
|ASEELSAN
|20.143.800.000
|1,78
|Türk Telekom
|18.445.000.000
|2,31
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.161.160.261
|0,45
|Sabancı Holding
|17.873.938.436
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|17.777.000.000
|1,18
|Türk Hava Yolları
|15.552.600.000
|0,47
|Arçelik
|11.690.097.947
|1,29
|Anadolu Efes
|11.474.999.997
|0,94
|Vakıflar Bankası
|10.625.000.000
|0,36
|Tofaş Oto. Fab.
|10.310.000.000
|2,94