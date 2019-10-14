Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

46 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 902 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 902 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.631.805.680 1,31
Garanti Bankası 35.070.000.000 0,70
Akbank 34.320.000.000 0,70
Tüpraş 30.476.016.640 2,37
Bim Mağazalar 29.084.880.000 8,63
Enka İnşaat 28.600.000.000 0,78
Turkcell 26.884.000.000 1,56
İş Bankası (C) 25.199.832.000 0,48
Ereğli Demir Çelik 23.345.000.000 0,82
Ford Otosan 20.861.599.500 5,28
ASELSAN 19.414.200.000 1,72
Yapı ve Kredi Bank. 17.738.807.696 0,44
Türk Telekom 17.640.000.000 2,21
İskenderun Demir Çelik 17.574.000.000 1,17
Sabancı Holding 17.261.817.256 0,57
Türk Hava Yolları 14.986.800.000 0,45
Arçelik 11.832.000.870 1,31
Anadolu Efes 11.155.263.155 0,92
Tofaş Oto. Fab. 10.350.000.000 2,95
Vakıflar Bankası 10.325.000.000 0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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