Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 922 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.758.600.583 1,31 Garanti Bankası 36.162.000.000 0,72 Akbank 35.100.000.000 0,71 Tüpraş 30.350.807.040 2,36 Bim Mağazalar 28.927.008.000 8,58 Enka İnşaat 28.500.000.000 0,78 Turkcell 26.906.000.000 1,56 İş Bankası (C) 25.649.829.000 0,49 Ereğli Demir Çelik 23.310.000.000 0,82 Ford Otosan 21.265.146.000 5,38 ASELSAN 19.653.600.000 1,74 Yapı ve Kredi Bank. 18.414.571.799 0,45 Türk Telekom 18.165.000.000 2,28 Sabancı Holding 17.547.473.807 0,57 İskenderun Demir Çelik 17.487.000.000 1,16 Türk Hava Yolları 15.262.800.000 0,46 Arçelik 12.149.593.126 1,34 Anadolu Efes 11.326.973.681 0,93 Vakıflar Bankası 10.600.000.000 0,36 Tofaş Oto. Fab. 10.520.000.000 2,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)