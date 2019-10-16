Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 915 milyar lira oldu.

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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 915 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.783.959.563 1,31
Garanti Bankası 35.448.000.000 0,70
Akbank 34.632.000.000 0,70
Tüpraş 29.749.800.960 2,31
Bim Mağazalar 28.781.280.000 8,54
Enka İnşaat 28.000.000.000 0,76
Turkcell 26.620.000.000 1,54
İş Bankası (C) 25.649.829.000 0,49
Ereğli Demir Çelik 22.995.000.000 0,81
Ford Otosan 21.282.691.500 5,38
ASELSAN 19.197.600.000 1,70
Yapı ve Kredi Bank. 18.161.160.261 0,45
Türk Telekom 17.920.000.000 2,25
İskenderun Demir Çelik 17.371.000.000 1,16
Sabancı Holding 17.241.413.217 0,56
Türk Hava Yolları 14.724.600.000 0,44
Arçelik 11.859.029.998 1,31
Anadolu Efes 11.309.210.523 0,93
Tofaş Oto. Fab. 10.580.000.000 3,01
Vakıflar Bankası 10.350.000.000 0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:27 Kaynak: AA
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