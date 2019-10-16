Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 915 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.783.959.563
|1,31
|Garanti Bankası
|35.448.000.000
|0,70
|Akbank
|34.632.000.000
|0,70
|Tüpraş
|29.749.800.960
|2,31
|Bim Mağazalar
|28.781.280.000
|8,54
|Enka İnşaat
|28.000.000.000
|0,76
|Turkcell
|26.620.000.000
|1,54
|İş Bankası (C)
|25.649.829.000
|0,49
|Ereğli Demir Çelik
|22.995.000.000
|0,81
|Ford Otosan
|21.282.691.500
|5,38
|ASELSAN
|19.197.600.000
|1,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.161.160.261
|0,45
|Türk Telekom
|17.920.000.000
|2,25
|İskenderun Demir Çelik
|17.371.000.000
|1,16
|Sabancı Holding
|17.241.413.217
|0,56
|Türk Hava Yolları
|14.724.600.000
|0,44
|Arçelik
|11.859.029.998
|1,31
|Anadolu Efes
|11.309.210.523
|0,93
|Tofaş Oto. Fab.
|10.580.000.000
|3,01
|Vakıflar Bankası
|10.350.000.000
|0,35