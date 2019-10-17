Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 924 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 924 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.544.728.978 1,33
Garanti Bankası 36.582.000.000 0,73
Akbank 35.880.000.000 0,73
Tüpraş 30.125.429.760 2,34
Bim Mağazalar 28.392.672.000 8,43
Enka İnşaat 27.650.000.000 0,75
İş Bankası (C) 26.279.824.800 0,50
Turkcell 26.180.000.000 1,52
Ereğli Demir Çelik 22.995.000.000 0,81
Ford Otosan 21.212.509.500 5,37
ASELSAN 19.277.400.000 1,71
Yapı ve Kredi Bank. 18.667.983.338 0,46
Türk Telekom 18.305.000.000 2,29
İskenderun Demir Çelik 17.429.000.000 1,16
Sabancı Holding 16.894.544.549 0,55
Türk Hava Yolları 15.331.800.000 0,46
Arçelik 11.575.224.152 1,28
Anadolu Efes 11.486.842.102 0,94
Vakıflar Bankası 10.600.000.000 0,36
Tofaş Oto. Fab. 10.580.000.000 3,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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