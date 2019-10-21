Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 949 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.849.036.744
|1,34
|Garanti Bankası
|38.430.000.000
|0,76
|Akbank
|36.920.000.000
|0,75
|Tüpraş
|30.551.142.400
|2,37
|Bim Mağazalar
|28.890.576.000
|8,57
|Enka İnşaat
|27.750.000.000
|0,76
|Turkcell
|27.170.000.000
|1,57
|İş Bankası (C)
|26.909.820.600
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|23.030.000.000
|0,81
|Ford Otosan
|21.563.419.500
|5,46
|ASELSAN
|20.166.600.000
|1,78
|Türk Telekom
|19.565.000.000
|2,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.428.217.953
|0,48
|İskenderun Demir Çelik
|17.777.000.000
|1,18
|Sabancı Holding
|17.425.049.571
|0,57
|Türk Hava Yolları
|15.856.200.000
|0,48
|Arçelik
|12.237.437.793
|1,35
|Anadolu Efes
|11.936.842.102
|0,98
|Vakıflar Bankası
|11.125.000.000
|0,38
|Tofaş Oto. Fab.
|10.680.000.000
|3,04