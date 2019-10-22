Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

38 dakika önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 949 milyar lira oldu.

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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 949 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 45.772.959.803 1,34
Garanti Bankası 38.934.000.000 0,77
Akbank 36.972.000.000 0,75
Tüpraş 30.425.932.800 2,36
Bim Mağazalar 28.890.576.000 8,57
Enka İnşaat 27.600.000.000 0,75
Turkcell 27.104.000.000 1,57
İş Bankası (C) 27.089.819.400 0,52
Ereğli Demir Çelik 22.505.000.000 0,79
Ford Otosan 21.265.146.000 5,38
ASELSAN 20.143.800.000 1,78
Yapı ve Kredi Bank. 19.597.158.979 0,48
Türk Telekom 19.495.000.000 2,44
İskenderun Demir Çelik 17.951.000.000 1,20
Sabancı Holding 17.547.473.807 0,57
Türk Hava Yolları 15.939.000.000 0,48
Arçelik 12.237.437.793 1,35
Anadolu Efes 11.830.263.155 0,97
Vakıflar Bankası 11.200.000.000 0,38
Tofaş Oto. Fab. 10.660.000.000 3,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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