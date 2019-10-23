Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 961 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.508.370.237
|1,36
|Garanti Bankası
|40.068.000.000
|0,80
|Akbank
|37.024.000.000
|0,75
|Tüpraş
|31.127.106.560
|2,42
|Bim Mağazalar
|28.489.824.000
|8,45
|Enka İnşaat
|27.900.000.000
|0,76
|Turkcell
|27.544.000.000
|1,59
|İş Bankası (C)
|27.224.818.500
|0,52
|Ereğli Demir Çelik
|22.925.000.000
|0,81
|Ford Otosan
|21.194.964.000
|5,36
|ASELSAN
|20.406.000.000
|1,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,50
|Türk Telekom
|20.020.000.000
|2,51
|İskenderun Demir Çelik
|18.357.000.000
|1,22
|Sabancı Holding
|17.731.110.160
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.242.600.000
|0,49
|Arçelik
|12.379.340.716
|1,37
|Anadolu Efes
|11.800.657.892
|0,97
|Vakıflar Bankası
|11.300.000.000
|0,39
|Tofaş Oto. Fab.
|10.750.000.000
|3,06