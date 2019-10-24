Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 985 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.990.190.867
|1,38
|Garanti Bankası
|41.286.000.000
|0,82
|Akbank
|37.960.000.000
|0,77
|Tüpraş
|31.277.358.080
|2,43
|Bim Mağazalar
|28.939.152.000
|8,59
|Turkcell
|28.468.000.000
|1,65
|Enka İnşaat
|28.300.000.000
|0,77
|İş Bankası (C)
|27.629.815.800
|0,53
|Ereğli Demir Çelik
|23.380.000.000
|0,82
|Ford Otosan
|21.896.784.000
|5,54
|ASELSAN
|21.021.600.000
|1,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.526.334.620
|0,51
|Türk Telekom
|20.475.000.000
|2,57
|İskenderun Demir Çelik
|18.734.000.000
|1,25
|Sabancı Holding
|17.955.554.593
|0,59
|Türk Hava Yolları
|16.601.400.000
|0,50
|Arçelik
|12.615.845.587
|1,39
|Anadolu Efes
|11.901.315.786
|0,98
|Vakıflar Bankası
|11.600.000.000
|0,40
|Tofaş Oto. Fab.
|10.930.000.000
|3,11