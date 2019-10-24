Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

20 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 981 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 981 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 47.421.293.535 1,39
Garanti Bankası 40.740.000.000 0,81
Akbank 37.440.000.000 0,76
Tüpraş 31.302.400.000 2,43
Bim Mağazalar 29.182.032.000 8,66
Turkcell 28.270.000.000 1,64
Enka İnşaat 28.250.000.000 0,77
İş Bankası (C) 27.224.818.500 0,52
Ereğli Demir Çelik 23.065.000.000 0,80
Ford Otosan 22.440.694.500 5,68
ASELSAN 20.713.800.000 1,83
Yapı ve Kredi Bank. 20.188.452.569 0,50
Türk Telekom 20.160.000.000 2,53
İskenderun Demir Çelik 18.502.000.000 1,22
Sabancı Holding 17.812.726.318 0,58
Türk Hava Yolları 16.297.800.000 0,49
Arçelik 12.528.000.921 1,38
Anadolu Efes 11.924.999.997 0,98
Vakıflar Bankası 11.400.000.000 0,39
Tofaş Oto. Fab. 10.970.000.000 3,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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