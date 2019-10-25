Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 985 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.674.883.340
|1,40
|Garanti Bankası
|40.026.000.000
|0,80
|Akbank
|37.128.000.000
|0,75
|Tüpraş
|31.402.567.680
|2,44
|Bim Mağazalar
|29.133.456.000
|8,64
|Enka İnşaat
|28.550.000.000
|0,78
|Turkcell
|28.248.000.000
|1,64
|İş Bankası (C)
|27.269.818.200
|0,52
|Ereğli Demir Çelik
|23.100.000.000
|0,80
|Ford Otosan
|22.633.695.000
|5,73
|ASELSAN
|21.101.400.000
|1,87
|Türk Telekom
|20.195.000.000
|2,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|18.212.000.000
|1,20
|Sabancı Holding
|17.853.534.396
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.394.400.000
|0,49
|Arçelik
|12.494.214.510
|1,38
|Anadolu Efes
|11.984.210.523
|0,99
|Vakıflar Bankası
|11.350.000.000
|0,39
|Tofaş Oto. Fab.
|11.040.000.000
|3,14