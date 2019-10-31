Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 997 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.700.242.321
|1,40
|Garanti Bankası
|39.060.000.000
|0,76
|Akbank
|36.348.000.000
|0,71
|Tüpraş
|31.001.896.960
|2,41
|Enka İnşaat
|28.650.000.000
|0,78
|Bim Mağazalar
|28.526.256.000
|8,46
|Turkcell
|27.434.000.000
|1,59
|İş Bankası (C)
|26.459.823.600
|0,50
|Ereğli Demir Çelik
|23.275.000.000
|0,81
|Ford Otosan
|22.984.605.000
|4,98
|ASELSAN
|20.964.600.000
|1,85
|Türk Telekom
|20.230.000.000
|2,54
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.850.570.517
|0,49
|İskenderun Demir Çelik
|17.777.000.000
|1,17
|Sabancı Holding
|17.180.201.099
|0,56
|Türk Hava Yolları
|16.132.200.000
|0,48
|Arçelik
|12.054.991.177
|1,34
|Anadolu Efes
|11.498.684.207
|0,95
|Tofaş Oto. Fab.
|11.330.000.000
|2,84
|Vakıflar Bankası
|11.100.000.000
|0,38