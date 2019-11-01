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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 988 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 988 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.787.319.023 1,37
Garanti Bankası 38.724.000.000 0,75
Akbank 35.724.000.000 0,69
Tüpraş 31.302.400.000 2,43
Bim Mağazalar 28.769.136.000 8,54
Enka İnşaat 28.750.000.000 0,78
Turkcell 27.148.000.000 1,56
İş Bankası (C) 26.009.826.600 0,50
Ford Otosan 22.879.332.000 4,95
Ereğli Demir Çelik 22.855.000.000 0,80
ASELSAN 20.770.800.000 1,84
Türk Telekom 20.545.000.000 2,29
Yapı ve Kredi Bank. 19.343.747.440 0,48
İskenderun Demir Çelik 17.603.000.000 1,16
Sabancı Holding 16.792.524.352 0,55
Türk Hava Yolları 15.939.000.000 0,48
Arçelik 11.919.845.536 1,32
Anadolu Efes 11.421.710.523 0,94
Tofaş Oto. Fab. 10.790.000.000 2,71
Vakıflar Bankası 10.700.000.000 0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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