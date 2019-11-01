Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 990 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.990.190.867 1,38 Garanti Bankası 38.976.000.000 0,76 Akbank 36.140.000.000 0,70 Tüpraş 31.652.986.880 2,46 Enka İnşaat 28.650.000.000 0,78 Bim Mağazalar 28.562.688.000 8,48 Turkcell 27.280.000.000 1,57 İş Bankası (C) 26.369.824.200 0,50 Ford Otosan 22.756.513.500 4,93 Ereğli Demir Çelik 22.750.000.000 0,79 Türk Telekom 21.035.000.000 2,34 ASELSAN 20.964.600.000 1,85 Yapı ve Kredi Bank. 19.428.217.953 0,48 İskenderun Demir Çelik 17.835.000.000 1,17 Sabancı Holding 17.037.372.824 0,56 Türk Hava Yolları 15.966.600.000 0,48 Arçelik 11.933.360.100 1,32 Anadolu Efes 11.492.763.155 0,95 Tofaş Oto. Fab. 11.000.000.000 2,76 Vakıflar Bankası 10.800.000.000 0,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)