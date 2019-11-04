Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.801.678.243
|1,40
|Garanti Bankası
|39.900.000.000
|0,77
|Akbank
|36.764.000.000
|0,71
|Tüpraş
|32.078.699.520
|2,49
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,79
|Bim Mağazalar
|28.890.576.000
|8,57
|Turkcell
|27.478.000.000
|1,58
|İş Bankası (C)
|26.774.821.500
|0,51
|Ford Otosan
|23.528.515.500
|5,10
|Ereğli Demir Çelik
|23.205.000.000
|0,81
|Türk Telekom
|21.665.000.000
|2,41
|ASELSAN
|21.443.400.000
|1,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.935.041.030
|0,49
|İskenderun Demir Çelik
|18.473.000.000
|1,22
|Sabancı Holding
|17.180.201.099
|0,56
|Türk Hava Yolları
|16.353.000.000
|0,49
|Arçelik
|12.156.350.408
|1,35
|Anadolu Efes
|11.747.368.418
|0,97
|Tofaş Oto. Fab.
|11.400.000.000
|2,86
|Vakıflar Bankası
|11.075.000.000
|0,38