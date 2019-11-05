Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 997 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.232.780.911
|1,41
|Garanti Bankası
|39.816.000.000
|0,77
|Akbank
|36.816.000.000
|0,71
|Tüpraş
|31.978.531.840
|2,48
|Bim Mağazalar
|29.072.736.000
|8,63
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,79
|Turkcell
|27.720.000.000
|1,60
|İş Bankası (C)
|26.864.820.900
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|23.835.000.000
|0,83
|Ford Otosan
|23.598.697.500
|5,11
|Türk Telekom
|21.490.000.000
|2,39
|ASELSAN
|21.477.600.000
|1,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.019.511.543
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|18.328.000.000
|1,21
|Sabancı Holding
|17.118.988.981
|0,56
|Türk Hava Yolları
|16.380.600.000
|0,49
|Arçelik
|12.210.408.664
|1,36
|Tofaş Oto. Fab.
|11.840.000.000
|2,97
|Anadolu Efes
|11.587.499.997
|0,95
|Vakıflar Bankası
|11.125.000.000
|0,38