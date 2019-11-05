Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

7 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 997 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 997 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 48.232.780.911 1,41
Garanti Bankası 39.816.000.000 0,77
Akbank 36.816.000.000 0,71
Tüpraş 31.978.531.840 2,48
Bim Mağazalar 29.072.736.000 8,63
Enka İnşaat 28.950.000.000 0,79
Turkcell 27.720.000.000 1,60
İş Bankası (C) 26.864.820.900 0,51
Ereğli Demir Çelik 23.835.000.000 0,83
Ford Otosan 23.598.697.500 5,11
Türk Telekom 21.490.000.000 2,39
ASELSAN 21.477.600.000 1,90
Yapı ve Kredi Bank. 20.019.511.543 0,50
İskenderun Demir Çelik 18.328.000.000 1,21
Sabancı Holding 17.118.988.981 0,56
Türk Hava Yolları 16.380.600.000 0,49
Arçelik 12.210.408.664 1,36
Tofaş Oto. Fab. 11.840.000.000 2,97
Anadolu Efes 11.587.499.997 0,95
Vakıflar Bankası 11.125.000.000 0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde
Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarını eleştirdi: Ben buna inanmıyorum Açık artırmada 20 dolara 18 tavuk alacağını düşünürken 1000 tavuk aldı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı duyurdu: Girişimcilik eğitimi alana uygun kredi verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]