Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.663.883.580
|1,43
|Garanti Bankası
|39.732.000.000
|0,77
|Akbank
|36.660.000.000
|0,71
|Tüpraş
|31.627.944.960
|2,45
|Bim Mağazalar
|28.963.440.000
|8,59
|Enka İnşaat
|28.750.000.000
|0,78
|Turkcell
|28.072.000.000
|1,62
|İş Bankası (C)
|26.864.820.900
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|24.115.000.000
|0,84
|Ford Otosan
|23.844.334.500
|5,16
|Türk Telekom
|21.875.000.000
|2,43
|ASELSAN
|21.534.600.000
|1,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.019.511.543
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|18.357.000.000
|1,21
|Sabancı Holding
|17.098.584.942
|0,56
|Türk Hava Yolları
|16.366.800.000
|0,49
|Arçelik
|12.298.253.331
|1,37
|Tofaş Oto. Fab.
|11.980.000.000
|3,00
|Anadolu Efes
|11.605.263.155
|0,95
|Vakıflar Bankası
|11.175.000.000
|0,38