Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.044.268.287
|1,44
|Garanti Bankası
|39.858.000.000
|0,77
|Akbank
|37.180.000.000
|0,72
|Tüpraş
|31.803.238.400
|2,47
|Bim Mağazalar
|28.842.000.000
|8,56
|Enka İnşaat
|28.700.000.000
|0,78
|Turkcell
|28.358.000.000
|1,63
|İş Bankası (C)
|27.314.817.900
|0,52
|Ereğli Demir Çelik
|24.185.000.000
|0,84
|Ford Otosan
|24.072.426.000
|5,21
|Türk Telekom
|22.400.000.000
|2,49
|Aselsan
|21.215.400.000
|1,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|18.386.000.000
|1,21
|Sabancı Holding
|17.180.201.099
|0,54
|Türk Hava Yolları
|16.477.200.000
|0,50
|Arçelik
|12.406.369.844
|1,38
|Tofaş Oto. Fab.
|11.990.000.000
|3,01
|Anadolu Efes
|11.682.236.839
|0,97
|Vakıflar Bankası
|11.250.000.000
|0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)