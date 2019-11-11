Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.641.884.059
|1,41
|Garanti Bankası
|41.034.000.000
|0,80
|Akbank
|38.220.000.000
|0,74
|Tüpraş
|31.803.238.400
|2,48
|Turkcell
|29.150.000.000
|1,68
|Enka İnşaat
|29.050.000.000
|0,79
|Bim Mağazalar
|27.882.624.000
|6,89
|İş Bankası (C)
|27.674.815.500
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|25.375.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|23.212.696.500
|5,03
|Türk Telekom
|22.925.000.000
|2,55
|Aselsan
|21.409.200.000
|1,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.610.805.133
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|18.531.000.000
|1,22
|Türk Hava Yolları
|17.926.200.000
|0,48
|Sabancı Holding
|17.649.494.003
|0,56
|Arçelik
|12.467.185.382
|1,38
|Anadolu Efes
|12.067.105.260
|1,00
|Tofaş Oto. Fab.
|11.950.000.000
|3,00
|Vakıflar Bankası
|11.800.000.000
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)