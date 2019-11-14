Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.225.140.610
|1,43
|Garanti Bankası
|41.244.000.000
|0,80
|Akbank
|39.156.000.000
|0,76
|Tüpraş
|31.127.106.560
|2,42
|Turkcell
|28.908.000.000
|1,66
|Enka İnşaat
|28.900.000.000
|0,78
|İş Bankası (C)
|28.034.813.100
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.481.872.000
|6,79
|Ereğli Demir Çelik
|25.340.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|24.500.000.000
|2,73
|Ford Otosan
|23.230.242.000
|5,03
|Aselsan
|21.785.400.000
|1,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.033.157.697
|0,52
|Türk Hava Yolları
|19.002.600.000
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|18.618.000.000
|1,23
|Sabancı Holding
|17.873.938.436
|0,56
|Arçelik
|12.642.874.716
|1,40
|Anadolu Efes
|12.292.105.260
|1,02
|Tofaş Oto. Fab.
|11.910.000.000
|2,99
|Vakıflar Bankası
|11.900.000.000
|0,39