Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

7 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.

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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD
Koç Holding 51.225.140.610 1,43
Garanti Bankası 41.244.000.000 0,80
Akbank 39.156.000.000 0,76
Tüpraş 31.127.106.560 2,42
Turkcell 28.908.000.000 1,66
Enka İnşaat 28.900.000.000 0,78
İş Bankası (C) 28.034.813.100 0,51
Bim Mağazalar 27.481.872.000 6,79
Ereğli Demir Çelik 25.340.000.000 0,88
Türk Telekom 24.500.000.000 2,73
Ford Otosan 23.230.242.000 5,03
Aselsan 21.785.400.000 1,82
Yapı ve Kredi Bank. 21.033.157.697 0,52
Türk Hava Yolları 19.002.600.000 0,51
İskenderun Demir Çelik 18.618.000.000 1,23
Sabancı Holding 17.873.938.436 0,56
Arçelik 12.642.874.716 1,40
Anadolu Efes 12.292.105.260 1,02
Tofaş Oto. Fab. 11.910.000.000 2,99
Vakıflar Bankası 11.900.000.000 0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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