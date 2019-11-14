Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 51.123.704.688 1,42 Garanti Bankası 40.908.000.000 0,79 Akbank 39.208.000.000 0,76 Tüpraş 30.901.729.280 2,41 Enka İnşaat 29.000.000.000 0,79 Turkcell 28.798.000.000 1,66 İş Bankası (C) 27.764.814.900 0,51 Bim Mağazalar 27.324.000.000 6,75 Ereğli Demir Çelik 25.340.000.000 0,88 Türk Telekom 24.325.000.000 2,71 Ford Otosan 23.493.424.500 5,09 Aselsan 21.614.400.000 1,81 Yapı ve Kredi Bank. 21.117.628.210 0,53 Türk Hava Yolları 18.781.800.000 0,50 İskenderun Demir Çelik 18.531.000.000 1,22 Sabancı Holding 17.833.130.357 0,56 Arçelik 12.642.874.716 1,40 Anadolu Efes 12.280.263.155 1,02 Tofaş Oto. Fab. 11.930.000.000 2,99 Vakıflar Bankası 11.725.000.000 0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)