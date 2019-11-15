Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.087.345.947
|1,50
|Garanti Bankası
|41.790.000.000
|0,81
|Akbank
|39.936.000.000
|0,77
|Tüpraş
|30.876.687.360
|2,40
|Turkcell
|28.952.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,79
|İş Bankası (C)
|28.214.811.900
|0,52
|Bim Mağazalar
|27.991.920.000
|6,92
|Ereğli Demir Çelik
|25.760.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|24.290.000.000
|2,70
|Ford Otosan
|23.809.243.500
|5,16
|Aselsan
|21.796.800.000
|1,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.117.628.210
|0,53
|Türk Hava Yolları
|18.892.200.000
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|18.647.000.000
|1,23
|Sabancı Holding
|18.506.463.654
|0,58
|Arçelik
|13.338.874.767
|1,48
|Anadolu Efes
|12.576.315.786
|1,05
|Tofaş Oto. Fab.
|12.190.000.000
|3,06
|Vakıflar Bankası
|11.825.000.000
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)