Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 40 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.898.833.323
|1,52
|Garanti Bankası
|42.378.000.000
|0,82
|Akbank
|40.404.000.000
|0,78
|Tüpraş
|30.601.226.240
|2,38
|Turkcell
|29.326.000.000
|1,69
|Enka İnşaat
|28.900.000.000
|0,78
|İş Bankası (C)
|28.484.810.100
|0,52
|Bim Mağazalar
|27.724.752.000
|6,85
|Ereğli Demir Çelik
|26.320.000.000
|0,92
|Türk Telekom
|24.710.000.000
|2,75
|Ford Otosan
|23.949.607.500
|5,19
|ASELSAN
|22.002.000.000
|1,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.286.569.236
|0,53
|Türk Hava Yolları
|19.389.000.000
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|18.966.000.000
|1,25
|Sabancı Holding
|18.669.695.969
|0,59
|Arçelik
|13.784.855.382
|1,53
|Anadolu Efes
|12.801.315.786
|1,06
|Tofaş Oto. Fab.
|12.310.000.000
|3,09
|Vakıflar Bankası
|12.025.000.000
|0,39