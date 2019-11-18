Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 40 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 52.898.833.323 1,52 Garanti Bankası 42.378.000.000 0,82 Akbank 40.404.000.000 0,78 Tüpraş 30.601.226.240 2,38 Turkcell 29.326.000.000 1,69 Enka İnşaat 28.900.000.000 0,78 İş Bankası (C) 28.484.810.100 0,52 Bim Mağazalar 27.724.752.000 6,85 Ereğli Demir Çelik 26.320.000.000 0,92 Türk Telekom 24.710.000.000 2,75 Ford Otosan 23.949.607.500 5,19 ASELSAN 22.002.000.000 1,84 Yapı ve Kredi Bank. 21.286.569.236 0,53 Türk Hava Yolları 19.389.000.000 0,52 İskenderun Demir Çelik 18.966.000.000 1,25 Sabancı Holding 18.669.695.969 0,59 Arçelik 13.784.855.382 1,53 Anadolu Efes 12.801.315.786 1,06 Tofaş Oto. Fab. 12.310.000.000 3,09 Vakıflar Bankası 12.025.000.000 0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)