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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 43 milyar lira olarak hesaplandı.

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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 43 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 52.797.397.401 1,52
Garanti Bankası 42.588.000.000 0,83
Akbank 40.352.000.000 0,78
Tüpraş 31.001.896.960 2,41
Turkcell 29.458.000.000 1,70
Enka İnşaat 28.950.000.000 0,79
İş Bankası (C) 28.709.808.600 0,53
Bim Mağazalar 27.846.192.000 6,88
Ereğli Demir Çelik 26.320.000.000 0,92
Türk Telekom 24.640.000.000 2,74
Ford Otosan 23.949.607.500 5,19
ASELSAN 21.979.200.000 1,84
Yapı ve Kredi Bank. 21.202.098.723 0,53
Türk Hava Yolları 19.623.600.000 0,52
İskenderun Demir Çelik 18.908.000.000 1,24
Sabancı Holding 18.710.504.047 0,59
Arçelik 13.636.195.177 1,51
Anadolu Efes 12.943.421.049 1,08
Tofaş Oto. Fab. 12.440.000.000 3,12
Vakıflar Bankası 12.050.000.000 0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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