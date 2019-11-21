Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 54 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.340.935.752
|1,50
|Garanti Bankası
|42.882.000.000
|0,83
|Akbank
|40.248.000.000
|0,78
|Tüpraş
|31.427.609.600
|2,45
|Turkcell
|29.260.000.000
|1,68
|Enka İnşaat
|28.850.000.000
|0,78
|İş Bankası (C)
|28.259.811.600
|0,52
|Bim Mağazalar
|27.372.576.000
|6,76
|Ereğli Demir Çelik
|25.970.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|25.200.000.000
|2,80
|Ford Otosan
|23.002.150.500
|4,98
|Aselsan
|22.104.600.000
|1,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.202.098.723
|0,53
|Türk Hava Yolları
|19.044.000.000
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|18.908.000.000
|1,24
|Sabancı Holding
|18.751.312.126
|0,59
|Arçelik
|13.920.001.023
|1,55
|Anadolu Efes
|12.896.052.628
|1,07
|Vakıflar Bankası
|12.575.000.000
|0,41
|Tofaş Oto. Fab.
|12.180.000.000
|3,05