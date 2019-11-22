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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 66 milyar lira oldu.

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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 66 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 51.884.474.103 1,49
Garanti Bankası 42.966.000.000 0,83
Akbank 40.664.000.000 0,79
Tüpraş 31.602.903.040 2,46
Turkcell 29.018.000.000 1,67
Enka İnşaat 28.950.000.000 0,79
İş Bankası (C) 28.349.811.000 0,52
Bim Mağazalar 27.287.568.000 6,74
Ereğli Demir Çelik 26.600.000.000 0,93
Türk Telekom 25.025.000.000 2,79
Ford Otosan 22.896.877.500 4,96
ASELSAN 21.945.000.000 1,84
Yapı ve Kredi Bank. 21.202.098.723 0,53
İskenderun Demir Çelik 19.140.000.000 1,26
Türk Hava Yolları 18.823.200.000 0,50
Sabancı Holding 18.792.120.205 0,59
Arçelik 13.771.340.818 1,53
Anadolu Efes 12.943.421.049 1,08
Vakıflar Bankası 12.750.000.000 0,42
Tofaş Oto. Fab. 12.120.000.000 3,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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