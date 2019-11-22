Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 66 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.884.474.103
|1,49
|Garanti Bankası
|42.966.000.000
|0,83
|Akbank
|40.664.000.000
|0,79
|Tüpraş
|31.602.903.040
|2,46
|Turkcell
|29.018.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,79
|İş Bankası (C)
|28.349.811.000
|0,52
|Bim Mağazalar
|27.287.568.000
|6,74
|Ereğli Demir Çelik
|26.600.000.000
|0,93
|Türk Telekom
|25.025.000.000
|2,79
|Ford Otosan
|22.896.877.500
|4,96
|ASELSAN
|21.945.000.000
|1,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.202.098.723
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|19.140.000.000
|1,26
|Türk Hava Yolları
|18.823.200.000
|0,50
|Sabancı Holding
|18.792.120.205
|0,59
|Arçelik
|13.771.340.818
|1,53
|Anadolu Efes
|12.943.421.049
|1,08
|Vakıflar Bankası
|12.750.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.120.000.000
|3,04