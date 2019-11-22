Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar 63 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.935.192.064
|1,49
|Garanti Bankası
|42.504.000.000
|0,83
|Akbank
|40.560.000.000
|0,79
|Tüpraş
|31.477.693.440
|2,45
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,79
|Turkcell
|28.776.000.000
|1,66
|İş Bankası (C)
|28.034.813.100
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.311.856.000
|6,75
|Ereğli Demir Çelik
|26.705.000.000
|0,93
|Türk Telekom
|24.885.000.000
|2,77
|Ford Otosan
|22.931.968.500
|4,97
|ASELSAN
|21.956.400.000
|1,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.202.098.723
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|19.082.000.000
|1,26
|Sabancı Holding
|18.873.736.362
|0,59
|Türk Hava Yolları
|18.823.200.000
|0,50
|Arçelik
|13.825.399.074
|1,53
|Anadolu Efes
|12.789.473.681
|1,06
|Vakıflar Bankası
|12.675.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.220.000.000
|3,06