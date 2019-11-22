Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar 63 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 51.935.192.064 1,49 Garanti Bankası 42.504.000.000 0,83 Akbank 40.560.000.000 0,79 Tüpraş 31.477.693.440 2,45 Enka İnşaat 28.950.000.000 0,79 Turkcell 28.776.000.000 1,66 İş Bankası (C) 28.034.813.100 0,51 Bim Mağazalar 27.311.856.000 6,75 Ereğli Demir Çelik 26.705.000.000 0,93 Türk Telekom 24.885.000.000 2,77 Ford Otosan 22.931.968.500 4,97 ASELSAN 21.956.400.000 1,84 Yapı ve Kredi Bank. 21.202.098.723 0,53 İskenderun Demir Çelik 19.082.000.000 1,26 Sabancı Holding 18.873.736.362 0,59 Türk Hava Yolları 18.823.200.000 0,50 Arçelik 13.825.399.074 1,53 Anadolu Efes 12.789.473.681 1,06 Vakıflar Bankası 12.675.000.000 0,42 Tofaş Oto. Fab. 12.220.000.000 3,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)