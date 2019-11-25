Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 57 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.768.678.961
|1,46
|Garanti Bankası
|41.706.000.000
|0,81
|Akbank
|40.040.000.000
|0,78
|Tüpraş
|30.701.393.920
|2,39
|Turkcell
|28.886.000.000
|1,66
|Enka İnşaat
|28.700.000.000
|0,78
|İş Bankası (C)
|27.314.817.900
|0,50
|Bim Mağazalar
|27.190.416.000
|6,72
|Ereğli Demir Çelik
|26.985.000.000
|0,94
|Türk Telekom
|24.255.000.000
|2,70
|Ford Otosan
|22.686.331.500
|4,91
|ASELSAN
|21.340.800.000
|1,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.610.805.133
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|19.343.000.000
|1,27
|Türk Hava Yolları
|18.547.200.000
|0,49
|Sabancı Holding
|18.363.635.379
|0,58
|Arçelik
|13.568.622.356
|1,51
|Anadolu Efes
|12.659.210.523
|1,05
|Vakıflar Bankası
|12.600.000.000
|0,41
|Tofaş Oto. Fab.
|12.250.000.000
|3,07