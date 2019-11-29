Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 81 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.768.678.961
|1,46
|Garanti Bankası
|42.420.000.000
|0,82
|Akbank
|40.404.000.000
|0,78
|Tüpraş
|31.026.938.880
|2,42
|Turkcell
|29.832.000.000
|1,72
|Enka İnşaat
|28.800.000.000
|0,78
|Ereğli Demir Çelik
|28.070.000.000
|0,98
|Bim Mağazalar
|27.931.200.000
|6,90
|İş Bankası (C)
|27.674.815.500
|0,51
|Türk Telekom
|23.660.000.000
|2,63
|Ford Otosan
|22.388.058.000
|4,85
|ASELSAN
|21.283.800.000
|1,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|20.271.000.000
|1,33
|Türk Hava Yolları
|18.850.800.000
|0,50
|Sabancı Holding
|18.567.675.772
|0,58
|Arçelik
|13.595.651.485
|1,51
|Anadolu Efes
|12.836.842.102
|1,07
|Vakıflar Bankası
|12.825.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.140.000.000
|3,04