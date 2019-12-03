Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 106 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.732.320.220
|1,49
|Garanti Bankası
|42.840.000.000
|0,83
|Akbank
|40.456.000.000
|0,78
|Tüpraş
|30.576.184.320
|2,38
|Turkcell
|29.656.000.000
|1,71
|Enka İnşaat
|29.000.000.000
|0,79
|Ereğli Demir Çelik
|28.770.000.000
|1,00
|İş Bankası (C)
|27.899.814.000
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.894.768.000
|6,89
|Türk Telekom
|24.605.000.000
|2,74
|Ford Otosan
|22.510.876.500
|4,87
|ASELSAN
|21.796.800.000
|1,83
|İskenderun Demir Çelik
|21.663.000.000
|1,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,50
|Türk Hava Yolları
|19.168.200.000
|0,51
|Sabancı Holding
|18.792.120.205
|0,59
|Arçelik
|13.892.971.895
|1,54
|Vakıflar Bankası
|13.050.000.000
|0,43
|Anadolu Efes
|12.896.052.628
|1,07
|Tofaş Oto. Fab.
|12.340.000.000
|3,09