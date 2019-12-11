Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 100 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.805.037.702
|1,43
|Garanti Bankası
|43.386.000.000
|0,84
|Akbank
|39.832.000.000
|0,77
|Tüpraş
|30.425.932.800
|2,37
|Enka İnşaat
|30.000.000.000
|0,81
|Turkcell
|29.524.000.000
|1,70
|Ereğli Demir Çelik
|29.050.000.000
|1,01
|İş Bankası (C)
|27.359.817.600
|0,50
|Bim Mağazalar
|26.813.952.000
|6,62
|Türk Telekom
|24.850.000.000
|2,77
|Ford Otosan
|22.475.785.500
|4,87
|İskenderun Demir Çelik
|22.301.000.000
|1,47
|ASELSAN
|21.922.200.000
|1,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.441.864.107
|0,51
|Sabancı Holding
|19.098.180.794
|0,60
|Türk Hava Yolları
|18.919.800.000
|0,50
|Arçelik
|13.082.098.049
|1,45
|Tofaş Oto. Fab.
|12.840.000.000
|3,22
|Anadolu Efes
|12.777.631.576
|1,06
|Vakıflar Bankası
|12.650.000.000
|0,41