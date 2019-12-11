Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 99 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 99 milyar lira olarak hesaplandı.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 50.337.576.293 1,45
Garanti Bankası 43.386.000.000 0,84
Akbank 39.780.000.000 0,77
Enka İnşaat 30.400.000.000 0,83
Tüpraş 30.225.597.440 2,35
Turkcell 29.656.000.000 1,71
Ereğli Demir Çelik 29.015.000.000 1,01
İş Bankası (C) 27.224.818.500 0,50
Bim Mağazalar 26.826.096.000 6,63
Türk Telekom 24.570.000.000 2,73
Ford Otosan 22.493.331.000 4,87
İskenderun Demir Çelik 22.359.000.000 1,47
ASELSAN 21.808.200.000 1,83
Yapı ve Kredi Bank. 20.272.923.082 0,50
Sabancı Holding 18.975.756.558 0,60
Türk Hava Yolları 18.754.200.000 0,50
Arçelik 13.075.340.767 1,45
Anadolu Efes 12.765.789.470 1,06
Vakıflar Bankası 12.600.000.000 0,41
Tofaş Oto. Fab. 12.360.000.000 3,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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