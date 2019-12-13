Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

6 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 124 milyar lira oldu.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 124 milyar lira oldu.


BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 51.478.730.415 1,48
Garanti Bankası 46.746.000.000 0,91
Akbank 42.380.000.000 0,82
Ereğli Demir Çelik 30.800.000.000 1,07
Enka İnşaat 30.700.000.000 0,83
Tüpraş 30.526.100.480 2,38
Turkcell 30.426.000.000 1,75
İş Bankası (C) 28.574.809.500 0,52
Bim Mağazalar 27.518.304.000 6,80
Türk Telekom 25.375.000.000 2,82
Ford Otosan 23.581.152.000 5,11
İskenderun Demir Çelik 22.910.000.000 1,51
ASELSAN 22.617.600.000 1,89
Yapı ve Kredi Bank. 20.864.216.671 0,52
Sabancı Holding 19.689.897.934 0,62
Türk Hava Yolları 19.499.400.000 0,52
Arçelik 13.676.738.869 1,52
Anadolu Efes 13.156.578.944 1,09
Vakıflar Bankası 13.125.000.000 0,43
Tofaş Oto. Fab. 12.720.000.000 3,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak

Son Dakika Haberleri
20:47 Borsa haftayı yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
20:47 Bu hafta yatırım araçları kazandırdı - Son Dakika Ekonomi
20:42 Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika Ekonomi
20:37 Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
20:14 Borsa İstanbul'da iki rekor birden yaşandı - Son Dakika Ekonomi
17:16 Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:51:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]