Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 122 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 51.935.192.064 1,49 Garanti Bankası 45.864.000.000 0,89 Akbank 41.548.000.000 0,81 Tüpraş 30.425.932.800 2,37 Enka İnşaat 30.400.000.000 0,83 Turkcell 30.228.000.000 1,74 Ereğli Demir Çelik 30.135.000.000 1,05 İş Bankası (C) 28.034.813.100 0,51 Bim Mağazalar 27.153.984.000 6,71 Türk Telekom 25.375.000.000 2,82 Ford Otosan 24.054.880.500 5,21 İskenderun Demir Çelik 22.272.000.000 1,47 ASELSAN 22.150.200.000 1,86 Yapı ve Kredi Bank. 20.610.805.133 0,51 Sabancı Holding 19.485.857.541 0,61 Türk Hava Yolları 19.126.800.000 0,51 Arçelik 13.514.564.100 1,50 Anadolu Efes 13.144.736.839 1,09 Vakıflar Bankası 12.825.000.000 0,42 Tofaş Oto. Fab. 12.620.000.000 3,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)